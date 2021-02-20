На юге Москвы загорелся склад с маслом и ламинатом

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. На юге Москвы произошел пожар в складском помещении, внутри здания раздаются хлопки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Внутри склада на Промышленной улице раздаются хлопки. В нем хранятся ламинат и масло. В здании плотный дым и высокая температура", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщали, что информация о пожаре по адресу: ул. Промышленная, дом 11А, строение 1, поступила в 08:07 мск. "На втором этаже двухэтажного складского здания происходит возгорание деревянных поддонов и складируемого имущества. Площадь возгорания составляет 400 кв. м", - сказали в пресс-службе, добавив, что сведений о пострадавших не поступало.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что общая площадь складского помещения составляет 2 тыс. кв. м.

В новость внесены изменения (09:28 мск) - добавлены подробности по тексту.