Вымогатель с пистолетом потребовал у москвича вернуть несуществующий долг в 3 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после сообщения о том, что неизвестный на юго-западе Москвы потребовал от неработающего мужчины вернуть ему несуществующий долг в 3 млн рублей, угрожая пистолетом. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Вечером 18 февраля в службу "02" от неработающего мужчины 2001 года рождения поступило сообщение о том, что на улице Дмитрия Ульянова, дом 6, корпус 1, неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, под предлогом несуществующего долга требует передать ему 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.