В Джакарте более 1 тыс. человек эвакуировали из-за муссонных наводнений

ТАСС, 20 февраля. Около 1 380 человек были вынуждены покинуть свои дома в Джакарте в субботу из-за наводнений, вызванных муссонными ливнями. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эвакуация прошла в южном и восточном районах города, где проживает 10 миллионов человек, после того как высота паводковых вод в некоторых районах достигала высоты 1,8 метра, сообщает агентство со ссылкой на столичный департамент по смягчению последствий стихийных бедствий. "Дожди прекратились, но вода в некоторых районах все еще влияет на жизнь Джакарты. К счастью, центр города не затронут, когда вода спадет, люди смогут вернуться к своей обычной жизни", - заявил губернатор Джакарты.

По данным агентства, сообщений о пострадавших не поступало. Индонезийское Агентство метеорологии предупреждает, что дожди могут снова обрушиться на Джакарту на следующей неделе и сопровождаться штормовым ветром и грозами.