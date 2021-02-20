В московском ресторане у мужчины украли сумку с 5,4 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Неизвестный в ресторане на востоке Москвы похитил у мужчины сумку, в которой находились 5,4 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"19 февраля в службу "02" обратился неработающий мужчина, который сообщил о грабеже во 2-м Полевом переулке, дом 2, корпус 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в ресторане по указанному адресу неизвестный открыто похитил принадлежащую заявителю сумку, где находились 5 млн 400 тыс. рублей, а затем скрылся", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о грабеже (п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ).