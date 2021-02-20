Представители дипведомств Швеции и Финляндии прибыли на заседание по жалобе Навального

МОСКВА, 20 февраля./ТАСС/. Дипломаты из Швеции и Финляндии прибыли к зданию Бабушкинского суда Москвы, где пройдет выездное заседание Мосгорсуда по жалобе на замену Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"На данный момент прибыли дипломаты из Швеции и Финляндии. Они заранее уведомили Мосгорсуд о желании посетить заседание по жалобе Навального", - сказали в суде.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. До вступления решения в силу он остается в СИЗО, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.