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СМИ: японский военнослужащий погиб во время тренировочного полета на территории США

По данным телеканала NHK, он находился в США на стажировке

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий Сил самообороны Японии погиб во время крушения воздушного судна в ходе тренировочного полета на территории США. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в японском министерстве обороны.

По его данным, в настоящий момент ведомство выясняет обстоятельства произошедшего. Отмечается, что погибший военнослужащий находился в США на стажировке, в ходе которой он отрабатывал воздушные маневры.

Согласно информации агентства Кyodo, инцидент произошел на территории штата Алабама по время приземления летательного аппарата. В катастрофе также погиб инструктор ВВС США.

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ЯпонияСША
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