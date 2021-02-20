Движение в районе горящего склада на юге Москвы затруднено

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в районе склада, который горит на площади 400 кв. метров на юге Москвы, затруднено. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В данный момент движение автотранспорта затруднено из-за пожара. На место ожидается прибытие дополнительных патрулей ДПС для урегулирования ситуации", - сказал собеседник агентства.

Утром в субботу на улице Промышленной на складе начался пожар, горят деревянные поддоны и складируемое имущество. Предварительно, возгорание произошло на втором этаже. Площадь пожара составляет 400 кв. метров. Сведений о пострадавших нет.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, общая площадь складского помещения составляет 2 тыс. кв. м. Внутри склада происходят хлопки, поскольку там хранятся в том числе ламинат и масло.