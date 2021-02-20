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На Кубани правоохранительными органами опрошены главы семи муниципалитетов

Процессуальный статус опрошенных пока не определен

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Краснодарском крае опросили глав семи муниципальных образований и сотрудников одного из департаментов администрации региона, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

Накануне сообщалось, что глава Ейского района в Краснодарском крае Виктор Ляхов и несколько его заместителей доставлены в правоохранительные органы для опроса и дачи показаний. "Мероприятия проведены в семи муниципалитетах и департаменте [администрации Краснодарского края]", - сказал собеседник агентства.

Процессуальный статус опрошенных пока не определен, подробности возможных совершенных правонарушений, к которым они могут иметь отношения, пока не разглашаются в интересах следствия.

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