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В Приамурье нашли пропавшего три дня назад мальчика

Его жизни ничего не угрожает

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Девятилетний мальчик, по факту пропажи которого в Благовещенске следователи возбудили уголовное дело, найден, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Установлено местонахождение девятилетнего мальчика, пропавшего в городе Благовещенске 17 февраля 2021 года. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мальчика обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних благовещенского отдела полиции при проверке круга общения ребенка.

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РоссияАмурская область
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