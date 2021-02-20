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Защита просит суд освободить Навального на основании решения ЕСПЧ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты Алексея Навального заявила в суде ходатайство о его незамедлительном освобождении в связи с решением ЕСПЧ. Об этом на выездном заседании Мосгорсуда в Бабушкинском суде Москвы по жалобе на замену срока блогеру заявила адвокат Навального Ольга Михайлова.

"Ходатайствую об освобождении Навального в рамках решения ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры. Страсбургский суд принял решение о его немедленном освобождении как обеспечительной меры в связи с риском для жизни моего подзащитного", - сказала адвокат.

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