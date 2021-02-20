ФСИН рассказала о состоянии экс-главы Удмуртии Соловьева

ИЖЕВСК, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, которого ранее приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве, находится в медучреждении в стабильном состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе ФСИН по Удмуртии.

"В настоящее время А. В. Соловьев по профилю заболевания проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ Минздрава Удмуртии. Состояние здоровья [оценивается как] стабильное", - сказано в сообщении. 16 февраля ТАСС сообщал, что Соловьев был доставлен из СИЗО в одно из медучреждений.

Ранее Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционную жалобу Соловьева на приговор Завьяловского районного суда и оставил в силе приговор в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 275 млн рублей.

В ходе процесса Соловьев неоднократно сообщал, что у него повышено давление. В декабре 2019 года бывшего главу региона уже госпитализировали. В январе 2020 года суд продолжил рассмотрение уголовного дела.

Как ранее установили следователи и суд первой инстанции, в период с 2014 по 2016 год бывший глава республики получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За это Соловьев, по данным следствия, обеспечил внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей. Соловьев был арестован 4 апреля 2017 года, в тот же день президент РФ подписал указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.