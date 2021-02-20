В РФ вступил в силу обвинительный приговор троим участникам международного наркосиндиката

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Обвинительный приговор вступил в законную силу в отношении троих участников международного наркосиндиката. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Вступил в законную силу приговор в отношении троих участников транснационального преступного сообщества, которые организовали канал контрабандных поставок наркотиков из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и на территорию РФ", - сказала она.

Сотрудники следственного департамента и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с зарубежными коллегами из Молдовы, Беларуси и Испании провели спецоперацию "Пиренейский излом", в результате которой к уголовной ответственности привлечено более 60 участников сообщества. Из незаконного оборота изъято свыше тонны гашиша. Учитывая масштабы преступной деятельности и количество вовлеченных в преступную организацию лиц, по завершении предварительного расследования в суды направлялись отдельные уголовные дела в отношении той или иной ячейки наркосиндиката. Так, в ноябре 2019 года перед судом предстали трое активных участников сообщества, им было предъявлено обвинение в совершении преступлений.

"Следствием установлено, что данные лица вошли в структурное подразделение преступной организации, обеспечивавшее контрабанду наркотиков в РФ через территорию Украины. В период с мая по июль 2017 года они незаконно ввезли через расположенный на территории Брянской области участок российско-украинской границы более семи килограммов наркотических средств растительного происхождения. А затем поместили их в специально арендованный гараж на территории Московской области, но осуществить незаконный сбыт марихуаны и гашиша соучастники не успели, так как двое из них были задержаны с поличным при передаче друг другу наркотических средств. Через несколько дней был задержан и третий сообщник", - сказала Волк.

По ее словам, в августе прошлого года Брянским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении троих фигурантов. Им назначено наказание в виде лишения свободы в колониях строгого режима сроком от 12 до 17 лет.