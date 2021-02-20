Уголовное дело возбудили после нападения у консульства Украины в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после нападения мужчины на сотрудника погранслужбы Украины у консульства страны в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено дело по [статье] 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В пятницу в городском главке полиции сообщали, что на улице Бонч-Бруевича, где расположено Генеральное консульство Украины, вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника учреждения. Нападавшего задержал находившийся рядом наряд полиции.

Позже в Госпогранслужбе Украины сообщили, что был ранен военнослужащий, охранявший дипломатическое учреждение. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что нападавший после инцидента был госпитализирован с психическим расстройством, а его поступок не носил никаких мотивов.