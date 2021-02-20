Прокуратура проверяет Ростехнадзор и инспекцию труда после обрушения на норильской фабрике

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края проводит проверки в подразделении Ростехнадзора и госинспекции труда после обрушения на Норильской обогатительной фабрике в Норильске. Об этом в субботу журналистам сообщил прокурор края Роман Тютюник.

"Аппаратом прокуратуры края проводятся проверки в самом Ростехнадзоре, госинспекции труда на предмет того, какие ими контрольные мероприятия были выполнены, либо недовыполнены. Для того, чтобы сделать выводы о наличии, либо отсутствии нарушений. При необходимости нами будут приняты все меры прокурорского реагирования", - сказал он.

В пресс-службе Ростехнадзора сообщили ТАСС, что в подразделении ведомства проводятся стандартные процедуры выемки документов о проверках фабрики, а информация о проверке в целом отраслевого отдела Ростехнадзора в Норильске неверна.

"Осуществляются стандартные процедуры выемки документов о проверках объекта, на котором произошла авария. Информация о проверке в целом отраслевого отдела Ростехнадзора по Норильскому промышленному району не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе Ростехнадзора.

В новость были внесены изменения (11:53 мск) - добавлен комментарий Ростехнадзора.