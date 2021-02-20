В правоохранительных органах сообщили, что политолог Воронин не будет обжаловать арест

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Арестованный по делу о государственной измене политолог Демури Воронин, который мог быть связан со спецслужбами Германии, не будет обжаловать свое заключение под стражу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На избрании в суде меры пресечения Воронин не стал возражать против заключения под стражу. Он так и сказал: готов содержаться под стражей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Лефортовского суда ТАСС уточнили, что арест Воронина не был обжалован.

Гражданин ФРГ и России Демури Воронин был задержан 14 февраля в одной из столичных гостиниц и арестован на следующий день Лефортовским судом Москвы до 13 апреля. Арестованному инкриминируется статья 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей. Воронин содержится в СИЗО "Лефортово", где находится в настоящее время на карантине.

Воронин - бизнесмен, состоящий в Германском обществе по изучению Восточной Европы. Сфера его деятельности связана с оказанием консалтинговых услуг. По данным источника ТАСС, политолог мог быть связан со спецслужбами Германии.

Официальными комментариями органа следствия и стороны защиты ТАСС пока не располагает.