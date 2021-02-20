Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к незаконным акциям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы предостерегает от призывов к несогласованным акциям и участия в них.

"В связи с распространением призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий", - сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

В прокуратуре предупредили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.

23 и 31 января в Москве прошли несогласованные акции, в ходе которых были задержаны около 5 тыс. человек. СК и полицией возбуждены уголовные дела по фактам противоправных действий. Прокуратура и МВД до этого неоднократно предупреждали об ответственности за участие в подобных мероприятиях.