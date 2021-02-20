Площадь пожара на складе на юге Москвы выросла до 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пожар на складе на юге Москвы вырос и занимает площадь 1,5 тыс. кв. метров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Площадь пожара возросла до 1,5 тыс. кв. м. Пожарные в целях безопасности выведены из здания", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили рост площади. Он произошел из-за высокой загрузки склада горючими материалами.

Утром в субботу на улице Промышленной на складе начался пожар, горят деревянные поддоны и складируемое имущество. Предварительно, возгорание произошло на втором этаже. Сведений о пострадавших нет.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, общая площадь складского помещения составляет 2 тыс. кв. метров. Внутри склада происходят хлопки, поскольку там хранятся в том числе ламинат и масло.

В новость внесены изменения (11:26 мск) - добавлен комментарий МЧС.