Навальный заявил, что не нанес никому ущерба по уголовному делу "Ив Роше"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Осужденный на 3,5 года колонии по уголовному делу "Ив Роше" Алексей Навальный заявил, что не нанес никому ущерба, что подтверждается протоколами заседания по делу, сообщает корреспондент ТАСС из зала Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается жалоба на замену ему условного срока на реальный.

"Во время заседания по "Ив Роше" потерпевшие под протокол заявили: "Мы официально говорим, что обвиняемый не нанес нам никакого ущерба". Потом было решение ЕСПЧ, который отменил приговор по "Ив Роше". Сейчас же ЕСПЧ вынес решение о необходимости моего освобождения. А меня все судят и судят", - заявил Навальный.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Отбывать его он будет в колонии общего режима, до вступления решения в силу он остается в СИЗО.