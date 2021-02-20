Прокурор попросила зачесть в срок Навального время под домашним арестом по делу "Ив Роше"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Представитель прокуратуры попросила зачесть в срок наказания Алексея Навального время, проведенное им под домашним арестом после решения суда первой инстанции по делу "Ив Роше". Об этом заявила прокурор Екатерина Фролова в ходе заседания по жалобе по замене условного срока Навальному на реальный.

"Прошу оставить жалобу защиты Навального без удовлетворения. Вместе с тем прошу изменить решение Симоновского суда и зачесть в срок наказания время, проведенное им под домашним арестом с момента приговора Замоскворецкого суда по его делу, до вступления приговора в силу", - сказала она.

Симоновский суд 2 февраля заменил Навальному наказание с условного на реальное, засчитав время его нахождения под домашним арестом в период с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года из расчета один день под домашним арестом за один день лишения свободы. При этом суд не учел, что Навальный был до домашним арестом и до рассмотрения его жалобы на приговор. Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что Навальный проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев в случае вступления в силу решения о замене ему условного срока на реальный.