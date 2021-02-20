В Ленинградской области в мусоропроводе нашли тело младенца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Тело новорожденного ребенка обнаружено в субботу утром в мусоропроводе в городе Луге в Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Около 08:00 мск сегодня поступило сообщение о том, что в Луге в мусоропроводе найдено тело младенца", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тело обнаружили в доме на улице Киевской. На месте работают сотрудники экстренных служб, причина смерти ребенка устанавливается.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.