Суд в Волгограде приговорил местного жителя к девяти годам колонии за убийство подростка

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Волгограда признал местного жителя виновным в убийстве 16-летнего подростка и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд признал 21-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что вечером 29 января 2020 года рядом с кафе между осужденным и 16-летним прохожим произошел словесный конфликт, переросший в драку. Мужчина нанес удары ножом в спину и шею подростку, который от полученных травм погиб на месте.

Свою вину в преступлении осужденный признал частично. Приговор в законную силу не вступил.