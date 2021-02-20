Начальник колонии в Адыгее подозревается в злоупотреблениях полномочиями

МАЙКОП, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи Тахтамкукайского района Адыгеи возбудили уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Адыгея в отношении начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. По данным следствия, подозреваемый, используя свои служебные полномочия и имея корыстную заинтересованность, без создания инвентаризационной комиссии, составления актов инвентаризации и заключения соответствующего госконтракта дал указание подчиненному сотруднику организовать сбор и последующую реализацию лома черных и цветных металлов", - говорится в сообщении.

Лом хранился на территории промышленной зоны исправительной колонии. Подчиненный в период с 14 декабря 2020 по 14 января 2021-го выполнил указание руководителя, собранный лом общей массой не менее 15 тонн был реализован в пункте приема металлолома. Вырученные денежные средства от реализации металла, принадлежащего ФКУ ИК-1, в сумме 249 тыс. рублей сотрудник колонии передал подозреваемому, которыми тот распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, добавили в пресс-службе ведомства.