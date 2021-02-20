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Военные в Петербурге на День защитника Отечества запустят 1,5 тыс. фейерверков

В городе и Ленинградской области также запланированы другие мероприятия по увековечиванию памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют и фейерверк с запуском 1,5 тыс. зарядов в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

"В 21:00 мск 23 февраля будет салют из Петропавловской крепости, фейерверочные установки и залпы артиллерийской батареи. Артиллерийская батарея выпустит 30 залпов, салютные установки - 1,5 тыс. фейерверочных изделий", - сказали в пресс-службе.

В округе отметили, что в день праздника в городе и Ленинградской области также запланирован ряд других мероприятий по увековечиванию памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Праздник 23 февраля официально установлен приказом Революционного военного совета как День Красной армии и флота в 1923 году.

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