Причиной пожара с тремя жертвами под Рязанью могло стать короткое замыкание

ТАСС, 20 февраля. Короткое замыкание является предварительной причиной пожара в городе Михайлове Рязанской области, в результате которого погибли три человека, сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Рязанской области организована доследственная проверка по факту обнаружения тел трех человек при тушении пожара в районном центре. По имеющейся информации, 20 февраля 2020 года при тушении пожара в доме № 2А по улице 23-го Партсъезда г. Михайлова обнаружены тела трех мужчин. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки", - говорится в сообщении ведомства.

Как установило следствие, двое погибших - проживавшие в доме братья 1975 и 1979 г .р., личность их гостя устанавливается. Накануне пожара мужчины распивали спиртные напитки.