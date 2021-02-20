Ранг сложности пожара на складе на юге Москвы повышен

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пожарные повысили ранг возгорания, произошедшего на складе на юге Москвы, до второго номера из пяти возможных, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Ранг пожара повышен до второго. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности", - сказал собеседник агентства.

Утром в субботу на улице Промышленной на втором этаже склада начался пожар, горят деревянные поддоны и складируемое имущество. Первоначальная площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже из-за большой загрузки здания горючими материалами она возросла до 1 500 кв. м. Сведений о пострадавших нет.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, общая площадь складского помещения составляет 2 тыс. кв. м. Внутри склада происходят хлопки, поскольку там хранятся в том числе ламинат и масло.