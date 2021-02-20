Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в субботу в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде Москвы признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше", при этом засчитав время, проведенное им под домашним арестом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального - без удовлетворения", - зачитал решение судья Дмитрий Балашов.