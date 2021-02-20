Главу отдела Центральной энергетической таможни арестовали за взятку в 2 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Начальник отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) арестован за получение взятки в размере 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По ходатайству следователя начальник отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ), подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), заключен под стражу", - сообщила Марковская.

Следствием по материалам Управления "К" СЭБ ФСБ России установлено, что в ноябре 2019 года между ЦЭТ и подрядной организацией был заключен контракт на выполнение работ по капремонту здания в Москве. В январе 2021 года подозреваемый обратился к представителю подрядной организации с требованием о передаче ему 2 млн рублей из ранее перечисленных в качестве оплаты по госконтракту за организацию беспрепятственного принятия со стороны ЦЭТ выполненных строительно-монтажных работ.

Таможенник также обозначил, что в случае отказа в передаче денег он не примет выполненные подрядчиком работы и инициирует расторжение госконтракта, что повлечет внесение организации в реестр недобросовестных подрядчиков. При передаче денежных средств подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками Управления "К" СЭБ ФСБ России. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.