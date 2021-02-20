Прорыв трубы в офисе Сбербанка на юго-востоке Москвы устранили

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Прорыв трубы в подвале офиса Сбербанка на юго-востоке Москвы устранен, никто не пострадал. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Московского банка Сбербанка.

"Работники коммунальной службы устранили аварию. Никто не пострадал, имущество банка и материальные ценности не повреждены. Работа офиса возобновилась в 12:10 мск и осуществляется в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его сведениям, авария произошла в 11:50 мск в офисе на шоссе Энтузиастов. Из-за пара от прорыва трубы в подвале сработала пожарная сигнализация.

Источник ТАСС в экстренных службах информировал, что были эвакуированы около 200 человек.