Потанин прокомментировал ЧП в цеху Норильской обогатительной компании

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Авария на Норильской обогатительной фабрике (входит в "Норникель") показывает, что усилий компании по предотвращению таких инцидентов недостаточно. Поэтому "Норникель" ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"В "Норильском никеле" этим вопросам [безопасности] уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем", - сказал он.

Потанин также отметил, что авария на фабрике в Норильске произошла по причине грубого нарушения техники безопасности. Руководитель фабрики отстранен от своих обязанностей, добавил глава "Норникеля".