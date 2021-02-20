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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике
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Потанин прокомментировал ЧП в цеху Норильской обогатительной компании

По словам главы "Норникеля", авария показывает, что усилий компании по предотвращению таких инцидентов недостаточно, требования по промышленной безопасности ужесточат

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Авария на Норильской обогатительной фабрике (входит в "Норникель") показывает, что усилий компании по предотвращению таких инцидентов недостаточно. Поэтому "Норникель" ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.

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"В "Норильском никеле" этим вопросам [безопасности] уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем", - сказал он.

Потанин также отметил, что авария на фабрике в Норильске произошла по причине грубого нарушения техники безопасности. Руководитель фабрики отстранен от своих обязанностей, добавил глава "Норникеля".

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РоссияПотанин, Владимир ОлеговичОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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