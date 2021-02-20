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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике
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Что известно об обрушении на норильской фабрике

© Следственный комитет РФ/ТАСС

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (входит в "Норникель") частично обрушилась галерея дробильного цеха. Погибли три человека.  

  • В момент ЧП в помещении находились восемь человек, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. 
  • Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы. 
  • Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела еще двоих человек. 
  • Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. В работах по разбору завалов были задействованы 213 человек и 19 единиц техники.
  • Фабрика продолжает работу с ограничениями, необходимыми для проведения спасательной операции. 
  • Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту ЧП. Также проверку соблюдения техники безопасности на фабрике проводит прокуратура Норильска. 
  • Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
  • По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. 
  • Президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что компания ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах. По его словам, авария показывает, что усилий компании по предотвращению таких инцидентов недостаточно. 
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РоссияОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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