Под Пензой нашли тела трех мужчин

ПЕНЗА, 20 февраля. /ТАСС/. Тела трех мужчин обнаружены в частном доме в городе Каменке Пензенской области. По предварительным данным, они отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Обнаружены тела трех мужчин. Предварительно, причиной смерти стало отравление угарным газом", - отметила собеседница агентства.

В ведомстве уточнили, что материалы для проведения проверки переданы в следственное управление СК по Пензенской области.

По данному факту начата доследственная проверка, говорится в сообщении на сайте следственного управления СК по региону. По данным следствия, обнаружены тела мужчин 1952, 1955 и 1968 годов рождения. При их осмотре телесных повреждений не обнаружено.

"По имеющимся данным, на момент обнаружения тел погибших шибер печи (заслонка для дымохода - прим. ТАСС) был закрыт", - указано в сообщении.

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