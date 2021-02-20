Двое попавших под завалы на фабрике в Норильске рабочих погибли

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Тела двоих рабочих обнаружены в завалах после обрушения на Норильской обогатительной фабрике. Они извлечены, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

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Ранее о гибели двух сотрудников предприятия сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что спасатели завершили поисковые работы на фабрике.

"Поисковые работы в Норильске завершены. На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики обнаружены и извлечены спасателями два человека без признаков жизни", - сказали в главке.

Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. Прокуратура Норильска по факту ЧП организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В новость были внесены изменения (15:01 мск) - добавлена информация об извлечении тел из-под завалов и о завершении спасательной операции.