В Оренбуржье возбудили дело о халатости из-за избиения детей в реабилитационном центре

ОРЕНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после проверки социально-реабилитационного центра "Радуга" в городе Бузулуке Оренбургской области, где якобы избивали детей. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"По результатам проверки следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова сообщила следователям и социальных сетях, что в "Радуге" избивают детей. По ее словам, об этом ей стало известно от мальчика, которого взяли из этого центра под опеку, он рассказал психологам об издевательствах со стороны старших воспитанников приюта и воспитателей. Детей также запирали в кладовке, заставляя таким образом просить прощения. Проверку организовала областная прокуратура и Министерство социального развития Оренбургской области. Следователи также направили письмо в правительство Оренбургской области о возможности размещения детей в другие социальные учреждения области на время расследования уголовного дела.

Социально-реабилитационный центр "Радуга" занимается профилактикой безнадзорности и беспризорности, оказывает социальную помощь и проводит реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной помощи государства. Учреждение рассчитано на предоставление социальных услуг в стационарных условиях 40 несовершеннолетним. В структуре учреждения два отделения: социальной диагностики и социальной реабилитации.