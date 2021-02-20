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Трое учеников отравились в школе в Раменском

По словам источника в правоохранительных органах, дети отравились алкоголем

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Трое учеников отравились в школе в Раменском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, сегодня трое учащихся были доставлены в медицинское учреждение из школы с признаками отравления, - сообщили в надзорном ведомстве. - Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей".

Проверку проводит Раменская городская прокуратура.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, дети отравились алкоголем, который один из учеников взял из дома и принес в школу.

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