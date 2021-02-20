Суд в 18:00 огласит приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Судья удалилась на решение по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, оглашение приговора назначено на 18:00 мск, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удаляется на постановление приговора. Оглашение состоится 20 февраля в 18:00", - заявила судья мирового суда Вера Акимова, после того как Навальный выступил с последним словом.

Ранее прокурор попросила суд признать Навального виновным и оштрафовать на 950 тыс. рублей.

Защита настаивает на вынесении оправдательного приговора.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.