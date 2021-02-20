Превышения ПДК вредных веществ у горящего склада на юге Москвы нет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе горящего на юге Москвы склада не превышена, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Продолжается тушение пожара в складском здании на территории промзоны. Угрозы перехода огня на соседние здания нет. Жилых домов вблизи пожара нет. На месте осуществляется контроль нахождения вредных веществ в воздухе - превышений ПДК вредных веществ не обнаружено", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, на горящем складе хранятся промтовары, включая пластик и легковоспламеняющиеся жидкости. Площадь пожара по-прежнему составляет 1 500 кв. м. Его тушат 82 человека и порядка 20 единиц техники.

Пожар начался около восьми утра в субботу на втором этаже склада на Промышленной улице, горят деревянные поддоны и складируемое имущество. Первоначальная площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже из-за большой загрузки здания горючими материалами она возросла до 1 500 кв. м. Сведений о пострадавших нет.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, общая площадь складского помещения составляет 2 тыс. кв. м. Внутри склада происходят хлопки, поскольку там хранятся в том числе ламинат и масло.