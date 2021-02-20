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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Ефремова снова этапировали из СИЗО "Водник" в белгородскую колонию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, вновь этапирован в колонию под Белгородом из столичного СИЗО "Водник". Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Сегодня, когда члены ОНК Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в СИЗО-5, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в колонию в Белгородской области, где он отбывает наказание", - сказал он. 

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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