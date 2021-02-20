Суд продлил арест основателю Petropavlovsk по делу о растрате 100 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 23 мая арест основателю и бывшему генеральному директору компании Petropavlovsk Павлу Масловскому по делу о растрате около 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Масловскому продлен срок содержания под стражей до 23 мая", - сказала представитель суда.

Масловскому предъявлено обвинение по части 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, ее основные активы сосредоточены в Амурской области. С 2020 года Petropavlovsk сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся после покупки доли в компании конкурирующим АО "Южуралзолото группа компаний". Когда акции компании начали торговаться на Московской бирже, акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.