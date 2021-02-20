Суд в Курске арестовал обвиняемого в убийствах криминальных авторитетов

КУРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска поместил под арест до 16 марта Алексея Алекова, обвиняемого в покушении на убийство и убийствах двух криминальных авторитетов, совершенном организованной группой в 2010 и 2011 годах в регионе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Алекову меры пресечения в виде заключения под стражу по 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Алеков находился в федеральном розыске с 2016 года, скрываясь в различных регионах России. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Пособничество в покушении на убийство, совершенное организованной группой"), п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой"). Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии во дворе многоэтажного дома в Курске.

По версии следствия, в июне 2010 года на территории садового общества в Курской области Руслан Сибилев (осужден на 19 лет колонии за убийства, покушение на убийство, незаконный оборот оружия) вместе с соучастниками совершил покушение на одного из лидеров уголовно-преступной среды Олега Афанасьева и его жену, они получили ранения. В том же году Сибилев организовал убийство "сподвижника Афанасьева" - Алексея Украинцева, в центре Курска Алеков несколько раз выстрелил в него, Украинцев погиб на месте. В марте 2011 года на криминального авторитета Афанасьева напали повторно - у подъезда дома Алеков выстрелил в него из автомата, после полученных ранений Афанасьев умер.