Пожар на складе на юге Москвы локализован

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пожар, начавшийся около восьми утра на складе на юге Москвы, локализован. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 15:41 мск пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар начался утром в субботу на втором этаже склада на Промышленной улице, горят деревянные поддоны и складируемое имущество.

Первоначальная площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже из-за большой загрузки здания горючими материалами она возросла до 1,5 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших нет. Специалисты не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе пожара.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, общая площадь складского помещения составляет 2 тыс. кв. м, внутри хранятся ламинат и масло.