В Архангельске и Москве задержали руководителей ТГК-2 и Архоблэнерго

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Руководители ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (ТГК-2) и АО "Архоблэнерго", создавшие угрозу энергетической безопасности Архангельской области, задержаны в Москве и Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией в рамках возбужденного уголовного дела задержаны в Москве и Архангельске лица из числа руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2", подозреваемые в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере")", - отметили в ЦОС.

По версии следствия, "в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго", которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей".

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, Архоблэнерго получило отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей. "Кроме совершения действий, направленных на удовлетворение личных корыстных потребностей, подозреваемые приняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО "Архоблэнерго" и последующее его банкротство с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области", - отметили в СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании совместной работы управления "П" службы экономической безопасности ФСБ, УФСБ и УМВД по Архангельской области. "Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК. В ФСБ добавили, что по месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъята необходимая документация. Уголовное дело расследуется следственными органами СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В СК и ФСБ не сообщили фамилий задержанных. В свою очередь в компании ТГК-2 уточнили ТАСС, что задержана генеральный директор компании Надежда Пинигина.

"ТГК-2 подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна. Компания надеется на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и будет получена исчерпывающая информация", - отметили там.

В пресс-службе ТГК-2 также добавили, что, несмотря на задержание генерального директора, компания продолжает работать в штатном режиме. При этом в компании отметили, что, по их данным на 20 февраля, у ТГК-2 отсутствует задолженность по уплате налогов и сборов.

В новость внесена изсенения (16:20 мск) - добавлена информация Центра общественных связей ФСБ.