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В Химках грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим сотрудников больницы

Водитель грузовика погиб

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Грузовик и автобус, перевозивший сотрудников 119-й больницы, столкнулись в Химках, погиб водитель грузовика. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Химках столкнулись грузовой автомобиль и автобус ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - прим. ТАСС), перевозивший сотрудников 119-й больницы. В результате ДТП погиб водитель грузовика", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус перевозил 40 человек, информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС уточнили, что информация о ДТП поступила около 17:00 мск. "Водитель грузового автомобиля Hyundai Porter не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП водитель грузовика погиб", - сказали в главке. По данному факту начата проверка, обстоятельств ЧП выясняются.

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Россия
Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Химках
Ранее сообщалось, что погиб водитель грузовика
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