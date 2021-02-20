Приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну вступил в силу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский областной суд признал законным приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному на 15 лет колонии строгого режима за преступления коррупционной направленности. Об этом ТАСС сообщила адвокат Мила Сметанина.

"Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор Подольского городского суда. Многочисленные нарушения норм процессуального и материального права не были оценены судом и в апелляции", - сказала она.

"Ни приговор Подольского суда, ни апелляционное решение областного суда ничего общего с правосудием и законом не имеют. Александр Шестун должен быть оправдан и ему обязаны принести извинения", - отметила в свою очередь супруга экс-чиновника Юлия Шестун.

В жалобе адвокаты просили приговор отменить приговор Шестуну и признать его непричастным к инкриминируемым преступлениям. Они также просили прекратить уголовное преследование в отношении их подзащитного. Одним из пунктов апелляционной жалобы стало утверждение защиты, что в течение полугода судебные заседания с участием Шестуна проводились до позднего вечера четыре раза в неделю. Также защита указывает на нарушения статей 3 (запрет пыток) и 6 (право на справедливый суд) Конвенции по правам человека.

В свою очередь прокуратура настаивала на законности приговора и просила отклонить жалобы защиты и самого Шестуна.

Приговор

Подольский городской суд Московской области 25 декабря 2020 года признал Шестуна виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289 (незаконная предпринимательская деятельность) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 49 млн рублей.

Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Совместно с предполагаемыми подельниками (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) он незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.