В Подмосковье задержали восемь подозреваемых, причастных к серии убийств с 2000 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Московской области восьмерых подозреваемых, причастных к серии убийств, совершенных с 2000 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и ГУ МВД по Московской области задержаны участники вооруженной группы, которые подозреваются в серии убийств. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и семь участников банды. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Волк также отметила, что в ходе оперативной работы полицейскими установлены личности 12 фигурантов, которые могут быть причастны к десяти убийствам на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях, имевшим место в период с 2000 по 2019 год. В настоящее время Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ ("Бандитизм").