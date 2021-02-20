Семилетний мальчик госпитализирован после падения на него наледи в центре Москвы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Наледь с дома в центре Москвы упала на семилетнего мальчика, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По предварительной информации, днем 20 февраля на Старой Басманной улице семилетний мальчик получил телесные повреждения в результате схода наледи с многоэтажного жилого дома. Ребенок доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки Басманной межрайонной прокуратурой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание общедомового имущества многоквартирного дома, проведения работ по очистке кровель от снега и наледи, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. Материалы проверки также переданы в столичное подразделение СК.

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