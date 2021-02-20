В Москве возбуждено дело против члена УИК за нападение на омоновца

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии, ударившего сотрудника ОМОН на несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Руководитель ГСУ СК по Москве возбудил уголовное дело в отношении члена участковой избирательной комиссии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала она. 31 января подозреваемый на несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади ударил кулаком сотрудника ОМОН.

Иванова уточнила, что личность нападавшего 1977 года рождения удалось установить благодаря совместной работе следователей и сотрудников ГУ МВД России по Москве. Она не уточнила фамилию задержанного. Сейчас проводятся следственные действия.

Это второе уголовное дело, возбужденное после несогласованной акции 31 января. Ранее был задержан молодой человек, который вблизи Комсомольской площади распылил в лицо сотруднику Росгвардии газовый баллончик.