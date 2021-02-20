В Ленинградской области возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусорном баке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи города Луги Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за смерти младенца, чье тело обнаружили в субботу в мусорном баке. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Луге следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного")", - говорится в сообщении.

20 февраля источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что около 8:00 мск поступило сообщение о том, что в мусоропроводе дома на Киевской улице в городе Луге найдено тело младенца. В Следственном комитете уточнили, что тело ребенка было найдено в мусорном баке.

Ведутся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.