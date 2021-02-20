В ОНК полагают, что Навального могут этапировать в колонию под Владимиром

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный, которому заменили условный срок наказания на реальный, может быть этапирован в исправительную колонию № 2 во Владимирской области. Об этом журналистам рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Скорее всего, в марте 2021 года Навального этапируют в одну из российских колоний. Наши источники настаивают: это будет ИК № 2, расположенная в городе Покров Владимирской области, где отбывал наказание оппозиционер Константин Котов. Как бы там ни было, сама поездка будет проходить в сопровождении двух собак и целой толпы охранников, поскольку арестант-блогер стоит на учете как склонный к побегу", - рассказала она.

Ранее другой член ОНК, Александр Хуруджи, в беседе с ТАСС заявил, что Алексея Навального после замены условного срока на реальный, вероятнее всего, отправят в такую колонию, где за ним будет максимально жесткий контроль со стороны администрации исправительного учреждения для обеспечения его безопасности. А заместитель председателя ОНК Николай Зуев предположил, что Навального отправят в колонию в центральной части России.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.