Эксперты: в отношении Навального могут возбудить уголовное дело об оскорблении суда

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный может дополнительно получить до восьми месяцев колонии, в случае если Следственный комитет найдет основания для возбуждения в отношении него нового дела об оскорблении суда. Об этом в субботу ТАСС сообщили известные российские юристы.

"Навальному грозит новое дело по статье "Неуважение к суду" (ч. 2 ст. 297 УК РФ), которая предусматривает наказание до двух лет исправительных работ. С учетом того, что он отбывает наказание, исправительные работы могут быть заменены ему на содержание в колонии из расчета три дня за один. Таким образом, Навальному может грозить новый срок приблизительно в восемь месяцев колонии", - сообщил ТАСС юрист Илья Ремесло.

Он отметил, что удивлен непрофессиональным поведением Навального в суде, который своими заявлениями дал повод для возбуждения нового дела. "Навальный не оправдывает свой статус юриста, ведь фактически он в ходе процесса по легкой статье стал фигурантом нового дела, уже предполагающего реальное лишение свободы", - заявил Ремесло.

В свою очередь адвокат Сталина Гуревич назвала обвинительный приговор в отношении Навального ожидаемым. "Что касается оскорбления участников процесса и суда - это статья 297 УК РФ. Эта статья не тяжкая и предусматривает, кроме исправительных и испытательных работ, еще штраф, что, как правило, и применяется. Его размер в случае оскорбления судьи составляет до 200 тыс. рублей", - сказала Гуревич.

Адвокат Дмитрий Аграновский также назвал обвинительный приговор основанным на недвусмысленных заявлениях Навального. "Вопрос с оскорблениями прокурора и суда в ходе процесса будет направлен в Следственный комитет, который может возбудить по ним дело и направить его в суд", - пояснил адвокат.

Приговор за клевету

Мировой суд в Москве 20 февраля направил для проверки в Следственный комитет материалы с процесса о клевете на ветерана в отношении Навального с оскорбительными высказываниями подсудимого в адрес потерпевшего, прокурора и судьи.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей, защита настаивала на оправдательном приговоре. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, по версии обвинения "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.