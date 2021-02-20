Суд арестовал на семь суток главу фракции КПРФ в гордуме Пензы Александра Смирнова

ПЕНЗА, 20 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы назначил административный арест на семь суток руководителю фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александру Смирнову за организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

"[Смирнов] привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Ему назначено семь суток ареста", - сказал собеседник агентства.

Как пояснила ТАСС первый секретарь пензенского горкома партии, депутат собрания представителей Пензенского района Юлиана Котова, арест назначен за несогласованную с властями акцию, которую обком КПРФ планирует провести в Пензе 23 февраля в формате встречи с депутатами.

Ранее в субботу суд по той же статье оштрафовал на 10 тыс. рублей координатора "Левого фронта" в Приволжском федеральном округе Сергея Падалкина.